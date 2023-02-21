Аникин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Александр

Аникин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.2014

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Аникина Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
2017

Сын: Аникин Егор Александрович

Мать ребёнка: Аникина Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Марина Алексеевна

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