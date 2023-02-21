Аникин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2014
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Аникина Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
2017
Сын: Аникин Егор Александрович
Мать ребёнка: Аникина Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно