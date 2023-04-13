Корниенко Матрона Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корниенко Ануфрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кошевенко Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Корниенко Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич
Рождение ребёнка
10.01.1855
Сын: Корниенко Феодосий Леонтьевич
Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно