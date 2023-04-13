Корниенко Матрона Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Матрона Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Корниенко Ануфрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кошевенко Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич

Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Корниенко Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич

Рождение ребёнка
10.01.1855

Сын: Корниенко Феодосий Леонтьевич

Отец ребёнка: Корниенко Леонтий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Леонтий Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно