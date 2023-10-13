Нестеров Стефаний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Стефаний

Нестеров Стефаний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Митя Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строкова Валентина Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Анна Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close