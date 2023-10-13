Нестеров Стефаний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строкова Валентина Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Анна Стефановна
Мать ребёнка: не указана