Феоктистова (Сизова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова (Сизова) Нина Павловна

Место рождения

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.07.1937

Дата смерти

03.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1937

Отец: Сизов Павел Иванович

Мать: Сизова Таисия Петровна

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.05.1959

Сын: Феоктистов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Феоктистов Александр Федорович

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.1972

Сын: Феоктистов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Феоктистов Александр Федорович

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов Александр Федорович

Смерть
03.09.2003
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