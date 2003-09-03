Феоктистова (Сизова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения16.07.1937
Дата смерти03.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1937
Отец: Сизов Павел Иванович
Мать: Сизова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1959
Сын: Феоктистов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Феоктистов Александр Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1972
Сын: Феоктистов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Феоктистов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2003