Куранова Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения06.03.1902 ст.
Дата смерти30.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
Восприемники: мещанин Никифор Иванович Крюков и казачка Феодосия Филипповна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 17 номер 41
Смерть
30.06.1902 ст.
Умерла от дизентерии в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-41 файл 25 номер 62