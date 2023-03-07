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Куранова Лидия Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.03.1902 ст.

Дата смерти

30.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Зиновия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Никифор Иванович Крюков и казачка Феодосия Филипповна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 17 номер 41
Смерть
30.06.1902 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от дизентерии в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-41 файл 25 номер 62
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