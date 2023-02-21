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Корсаков Александр Васильевич
Корсаков Александр Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1987
Пол
Мужской
Отец
Корсаков Василий Иванович
1960 г.р.
Мать
Корсакова (Кокина) Надежда Ивановна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец:
Корсаков Василий Иванович
Мать:
Корсакова Надежда Ивановна
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