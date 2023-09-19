Шелковникова (Кузнецова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
Рождение ребёнка
30.04.1982
Дочь: Кузнецова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Степанович
Рождение ребёнка
07.11.1983
Сын: Кузнецов Артем Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область