Шелковникова (Кузнецова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковникова (Кузнецова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: Шелковников Алексей Иванович

Мать: Бычкова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1982

Дочь: Кузнецова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Степанович

Рождение ребёнка
07.11.1983

Сын: Кузнецов Артем Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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