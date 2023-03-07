Аблезин Никита (Осипов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Аблезина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Аблезина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Аблезина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матрена Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марья Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблезина Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816