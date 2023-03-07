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Аблезин Никита (Осипов)

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Аблезин Иосиф (Осип) Никитин

Мать: Аблезина Акилина Фадеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Аблезин Нефед Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Акулина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Аблезин Алексей Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Акулина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Аблезин Симеон Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Акулина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матрена Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Акулина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марья Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Акулина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1816
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