Курбатов Деомид Денисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Курбатов Деомид Денисович

Место рождения

Алтан, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбатов Денис

Мать: не указана

Алтан, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбатова Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбатова Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Курбатов Александр Деомидович

Мать ребёнка: не указана

Алтан, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.08.1934

Дочь: Юрьева (Курбатова) Анна Деомидовна

Мать ребёнка: Курбатова Варвара Константиновна

Алтан, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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