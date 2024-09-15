Курбатов Деомид Денисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбатов Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбатова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбатова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Курбатов Александр Деомидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1934
Дочь: Юрьева (Курбатова) Анна Деомидовна
Мать ребёнка: Курбатова Варвара Константиновна
Смерть
Неизвестно