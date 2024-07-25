Макаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Макарова-Андреева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Павел Владимирович

Мать ребёнка: Макарова-Андреева Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова-Андреева Надежда Павловна

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