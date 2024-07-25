Макаров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Макарова-Андреева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Павел Владимирович
Мать ребёнка: Макарова-Андреева Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно