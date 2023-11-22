Тупицын Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.2017
Дочь: Тупицына Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2019
Дочь: Тупицына Дарья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности