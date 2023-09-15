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(Левашова) Варвара Павлова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1899

Отец: Левашов Павел Федоров

Мать: Левашева Мария Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
27.11.1899
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Иван Иванов Гритчин и государственного крестьянина Андрея Феодорова Левашева дочь девица Параскева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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