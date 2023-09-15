(Левашова) Варвара Павлова
Место рождения
Дата рождения26.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1899
Отец: Левашов Павел Федоров
Мать: Левашева Мария Петрова
Крещение
27.11.1899
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Иван Иванов Гритчин и государственного крестьянина Андрея Феодорова Левашева дочь девица Параскева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно