Рыбина Матрона Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Матрона Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Рыбин Анисим Еремеевич

Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Рыбина Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1852

Дочь: Рыбина Марфа Еремеевна

Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1853

Дочь: Рыбина Мария Еремеевна

Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1856

Сын: Рыбин Ефим Еремеевич

Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Еремей Иванович

Смерть
Неизвестно
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