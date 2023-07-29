Рыбина Матрона Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Рыбина Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1852
Дочь: Рыбина Марфа Еремеевна
Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1853
Дочь: Рыбина Мария Еремеевна
Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1856
Сын: Рыбин Ефим Еремеевич
Отец ребёнка: Рыбин Еремей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно