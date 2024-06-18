Коваленок (Бондарчик) Устинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1899
Рождение ребёнка
25.03.1901
Дочь: (Коваленок) Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Коваленок Игнатий Сергеев
Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
14.05.1909
Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
14.11.1910
Дочь: (Коваленок) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов
Рождение ребёнка
25.08.1913
Сын: Коваленок Александр Сергеев
Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов
Смерть
Неизвестно