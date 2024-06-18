Коваленок (Бондарчик) Устинья Иванова 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленок (Бондарчик) Устинья Иванова

Место рождения

Кукорево, Березинский район, Минская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукорево, Березинский район, Минская область
Бракосочетание
02.07.1899

Муж: Коваленок Сергей Иосифов

Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.1901

Дочь: (Коваленок) Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов

Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Коваленок Игнатий Сергеев

Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов

Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Коваленок Максим Сергеев

Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов

Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.11.1910

Дочь: (Коваленок) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов

Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Коваленок Александр Сергеев

Отец ребёнка: Коваленок Сергей Иосифов

Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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