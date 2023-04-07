Оболенский Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский Николай Владимирович

Оболенский Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1834

Дата смерти

01.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1834

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Оболенская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1861

Сын: Оболенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Вера Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1866

Дочь: Ковалевская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Валериановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская Вера Фёдоровна

Смерть
01.08.1894
г. Ходжент, Ходжентский уезд, Самаркандская область, Туркестанский край, Российская империя