Оболенский Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1834
Дата смерти01.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1834
Рождение ребёнка
02.06.1861
Сын: Оболенский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Вера Фёдоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1866
Дочь: Ковалевская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1894
г. Ходжент, Ходжентский уезд, Самаркандская область, Туркестанский край, Российская империя