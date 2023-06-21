(Leomar) Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Leomar) Marri

(Leomar) Marri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1787

Отец: Leomar Ado

Мать: Leomar Liso

Смерть
Неизвестно