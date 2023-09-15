Барыкина (Титкова) Стефанида Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыкина (Титкова) Стефанида Егорова

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Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Между 12.01.1813 и 03.07.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Титков Егор

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.05.1802

Муж: Барыкин Евдоким Григорьев

Рождение ребёнка
09.11.1802

Сын: Барыкин Сосипатр Евдокимов

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1804

Дочь: Феврония Евдокимова

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1805

Сын: Барыкин Матфей Евдокимов

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1809

Дочь: Ирина Евдокимова

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1810

Сын: Барыкин Пафнутий Евдокимов

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1811

Сын: Барыкин Емелиан Евдокимов

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1813

Сын: Барыкин Павел Евдокимов

Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Между 12.01.1813 и 03.07.1838
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