Барыкина (Титкова) Стефанида Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиМежду 12.01.1813 и 03.07.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Титков Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1802
Рождение ребёнка
09.11.1802
Сын: Барыкин Сосипатр Евдокимов
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
28.06.1804
Дочь: Феврония Евдокимова
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
16.11.1805
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
09.05.1809
Дочь: Ирина Евдокимова
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
27.04.1810
Сын: Барыкин Пафнутий Евдокимов
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
17.07.1811
Сын: Барыкин Емелиан Евдокимов
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
12.01.1813
Отец ребёнка: Барыкин Евдоким Григорьев
Смерть
Между 12.01.1813 и 03.07.1838