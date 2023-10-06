Фесюн (Иващенко) Анна Афанасьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.02.1802
Дата смерти19.07.1831
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1802
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1822
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1830
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Фесюн Павел Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.07.1831
Черниговское наместничество Российская империя