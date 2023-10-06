Фесюн (Иващенко) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесюн (Иващенко) Анна Афанасьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.02.1802

Дата смерти

19.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1802

Отец: Иващенко Афанасий Кириллович

Мать: Иващенко Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1822

Муж: Фесюн Павел Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1830

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Фесюн Павел Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.07.1831
Черниговское наместничество Российская империя
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