Васильев Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Васильев Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Васильев Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Точилина Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917