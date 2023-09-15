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Васильев Иван Леонтьевич

Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Васильев Леонтий

Мать: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Васильев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Васильев Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Точилина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1917
Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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