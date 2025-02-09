Горбачёв Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.03.1969
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1969
Отец: Горбачёв Владимир Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1996
Сын: Горбачёв Дмитрий
Мать ребёнка: Горбачёва (Горбачёва) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.2003
Дочь: (Горбачёва) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Горбачёва (Горбачёва) Галина Николаевна