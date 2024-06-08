Протопопов Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Протопопова-Глушко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Протопопова-Глушко Валентина Андреевна