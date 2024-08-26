Неустроева (Чушкина) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Неустроев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Неустроева) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Неустроев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1977
Сын: Неустроев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно