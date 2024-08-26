Неустроева (Чушкина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева (Чушкина) Прасковья Петровна

Место рождения

Водяново, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Водяново, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Неустроев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Неустроева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Неустроев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.10.1977

Сын: Неустроев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Неустроев Михаил Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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