Овчинникова Пчелина Праскева Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Пчелина Праскева Параскева Прокопьева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.07.1845 ст.

Дата смерти

03.12.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1845 ст.

Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев

Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
27.07.1845 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Тарас Михайлов Михалев Сергеев Евдокия Григорьева
Смерть
03.12.1847 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
2 года корь

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