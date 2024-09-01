Овчинникова Пчелина Праскева Параскева Прокопьева
Место рождения
Дата рождения27.07.1845 ст.
Дата смерти03.12.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1845 ст.
Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев
Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева
Крещение
27.07.1845 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Тарас Михайлов Михалев Сергеев Евдокия Григорьева
Смерть
03.12.1847 ст.
2 года корь