Москвичева Анна Сорокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Анна Сорокина

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1880

Отец: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Мать: Сорокина Татьяна Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1900

Муж: Москвичев Георгий Потапович

Рождение ребёнка
?.12.1902

Дочь: Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1907

Сын: Москвичев Иван Егорович

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Москвичев Петр Егорович

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Москвичев Владимир Егорович

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Москвичев Тихон Егорович

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1919

Сын: Москвичев Николай Егорович

Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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