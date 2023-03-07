Москвичева Анна Сорокина
Место рождения
Дата рождения06.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1880
Бракосочетание
10.?.1900
Рождение ребёнка
?.12.1902
Дочь: Таисия Егоровна
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1907
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Рождение ребёнка
04.10.1908
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Москвичев Владимир Егорович
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Рождение ребёнка
02.08.1915
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Рождение ребёнка
05.06.1919
Сын: Москвичев Николай Егорович
Отец ребёнка: Москвичев Георгий Потапович
Смерть
Неизвестно