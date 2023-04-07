Гордон (Гордон) Раиса Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1924
Дочь: Гольдсман Евгения (Геня)
Отец ребёнка: Гордон Макс Исакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордон Макс Исакович
Смерть
1980