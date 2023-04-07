Гордон (Гордон) Раиса Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордон (Гордон) Раиса Наумовна

Гордон (Гордон) Раиса Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1924

Дочь: Гольдсман Евгения (Геня)

Отец ребёнка: Гордон Макс Исакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордон Макс Исакович

Смерть
1980