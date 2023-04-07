Гордон Макс Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордон Макс Исакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1924

Дочь: Гольдсман Евгения (Геня)

Мать ребёнка: Гордон Раиса Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордон Раиса Наумовна

Смерть
1952
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