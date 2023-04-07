Гордон Макс Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1924
Дочь: Гольдсман Евгения (Геня)
Мать ребёнка: Гордон Раиса Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордон Раиса Наумовна
Смерть
1952