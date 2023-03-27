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Солярский Ермил Елпидифоров

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Место рождения

село Казнево Меленковской округи Владимирской губернии

Дата рождения

13.01.1815

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1815

Отец: Солярский Елпидифор Никифоров

Мать: Солярская Анна Борисова

село Казнево Меленковской округи Владимирской губернии
Бракосочетание
10.?.1837

Жена: Солярская Татьяна Алексеева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Ермилова

Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
?.11.1840

Сын: Солярский Дмитрий Ермилов

Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
20.03.1843

Дочь: Альбицкая Марья Ермилова

Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
?.03.1844

Сын: Солярский Егор (Георгий) Ермилов

Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Солярский Иван Ермилов

Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева

Смерть
1873
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