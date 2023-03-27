Солярский Ермил Елпидифоров
Место рождениясело Казнево Меленковской округи Владимирской губернии
Дата рождения13.01.1815
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1815
село Казнево Меленковской округи Владимирской губернии
Бракосочетание
10.?.1837
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Ермилова
Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
?.11.1840
Сын: Солярский Дмитрий Ермилов
Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
20.03.1843
Дочь: Альбицкая Марья Ермилова
Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
?.03.1844
Сын: Солярский Егор (Георгий) Ермилов
Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Солярская Татьяна Алексеева
Смерть
1873