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Свинцов Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1972

Отец: Свинцов Юрий Александрович

Мать: Свинцова Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.2000

Дочь: Свинцова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.2014

Дочь: Свинцова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2016

Дочь: Свинцова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинцова Ксения -