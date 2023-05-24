Свинцов Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1972
Рождение ребёнка
18.07.2000
Дочь: Свинцова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.2014
Дочь: Свинцова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2016
Дочь: Свинцова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свинцова Ксения -