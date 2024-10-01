Якимченко Федор Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Осуждение
20.02.1926
Ишим, город Ишим, Тюменская область
14946. Якимчиков Федор Давыдович, 18 л., Ишимск. окр., Жиляковск. р., с. Троицкого. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 143, 2 ч. 149, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 20/ІІ—26. Ведомость спра... Показать все
Смерть
Неизвестно