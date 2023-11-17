Пыжьянова Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжьянова Домника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пыжьянова Парасковья Пантелеевна

Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пыжъянов Степан Пантелеевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пыжьянова Ефимья Пантелеевна

Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пыжьянов Михайло Пантелеевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Пыжьянова Настасья Пантелеевна

Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Смерть
Неизвестно
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