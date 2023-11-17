Пыжьянова Домника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пыжьянова Парасковья Пантелеевна
Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пыжъянов Степан Пантелеевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пыжьянова Ефимья Пантелеевна
Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пыжьянов Михайло Пантелеевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Пыжьянова Настасья Пантелеевна
Отец ребёнка: Пыжъянов Пантелей Епифанович
ГАСО, 24-25-330-42л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-42л
Смерть
Неизвестно