(Haaranen) Katri Ristontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Haaranen) Katri Ristontytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1856

Дата смерти

07.05.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1890

Дочь: Maria Juhontytär

Отец ребёнка: Pesonen Juho Antinpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pesonen Juho Antinpoika

Смерть
07.05.1890
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