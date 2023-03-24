(Haaranen) Katri Ristontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1856
Дата смерти07.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1890
Дочь: Maria Juhontytär
Отец ребёнка: Pesonen Juho Antinpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1890