Рощупкин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкин Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1941

Дата смерти

03.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1966

Дочь: Рощупкина Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Рощупкина (Гриднева) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.04.1966

Дочь: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Рощупкина (Гриднева) Нина Фёдоровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
03.03.1998

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