Рощупкин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1941
Дата смерти03.03.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1966
Дочь: Рощупкина Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Рощупкина (Гриднева) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.04.1966
Дочь: Кузнецова (Рощупкина) Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Рощупкина (Гриднева) Нина Фёдоровна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
03.03.1998