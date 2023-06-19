Бондаренко (Зиньковская) Акилина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Зиньковская) Акилина Ильинична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1866

Отец: Зиньковский Илья Стефанович

Мать: Зиньковская Матрона Васильевна

Бракосочетание
25.01.1885

Муж: Бондаренко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
16.04.1891

Дочь: Лунева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Бондаренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
13.03.1906

Дочь: Колесникова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно