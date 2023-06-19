Бондаренко (Зиньковская) Акилина Ильинична
Место рождения
Дата рождения06.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1866
Бракосочетание
25.01.1885
Рождение ребёнка
16.04.1891
Дочь: Лунева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
17.02.1896
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
13.03.1906
Дочь: Колесникова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно