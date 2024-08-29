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Рыбин Александр Николаевич

Место рождения

г.Тамбов

Дата рождения

03.02.1979

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

2001 г.р.
2005 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1979

Отец: Рыбин Николай Николаевич

Мать: Рыбина (Суворина) Антонина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Образование
2001
высшее
Рождение ребёнка
04.01.2001

Дочь: (Эмме) Дарья

Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна

Бракосочетание
24.02.2005

Жена: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
08.07.2005

Дочь: (Рыбина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
25.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
06.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна

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