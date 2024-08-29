Рыбин Александр Николаевич
Место рожденияг.Тамбов
Дата рождения03.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1979
Место жительства
Неизвестно
Образование
2001
высшее
Рождение ребёнка
04.01.2001
Дочь: (Эмме) Дарья
Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна
Бракосочетание
24.02.2005
Рождение ребёнка
08.07.2005
Дочь: (Рыбина) Анна Александровна
Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
25.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
06.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбина (Эмме) Светлана Викторовна