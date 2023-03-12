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Овчинников Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1947

Сын: Овчинников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Овчинникова Антонина Васильевна

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.07.1950

Дочь: Кеврух Галина Александровна

Мать ребёнка: Овчинникова Антонина Васильевна

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Антонина Васильевна

Смерть
1995
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