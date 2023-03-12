Овчинников Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1947
Сын: Овчинников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Овчинникова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1950
Дочь: Кеврух Галина Александровна
Мать ребёнка: Овчинникова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995