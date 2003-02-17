Савельева (Овчинникова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Овчинникова) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1936

Дата смерти

17.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936

Отец: Овчинников Александр Степанович

Мать: Овчинникова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
06.08.1959

Дочь: Савельева Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Савельев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Василий Илларионович

Смерть
17.02.2003
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