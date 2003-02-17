Савельева (Овчинникова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1936
Дата смерти17.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936
Рождение ребёнка
06.08.1959
Дочь: Савельева Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Василий Илларионович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Савельев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2003