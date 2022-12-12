Волконский Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1818 ст.
Дата смерти02.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1818 ст.
Отец: Волконский Алексей Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1842 ст.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Волконская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1844 ст.
Сын: Волконский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Волконская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Волконская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1851
Сын: Волконский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1856 ст.
Сын: Волконский Николай Александрович
Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна
Смерть
02.04.1865 ст.