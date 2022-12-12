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Волконский Александр Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.04.1818 ст.

Дата смерти

02.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1818 ст.

Отец: Волконский Алексей Александрович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.04.1842 ст.

Жена: Волконская Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Волконская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1844 ст.

Сын: Волконский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Волконская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Волконская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1851

Сын: Волконский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1856 ст.

Сын: Волконский Николай Александрович

Мать ребёнка: Волконская Луиза Ивановна

Смерть
02.04.1865 ст.
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