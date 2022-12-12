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Юстина Григорьева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.09.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: Евдокия Игнатьева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.

Сын: Комаров Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1891 ст.

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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