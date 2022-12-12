Юстина Григорьева
Место рождения
Дата рождения25.09.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: Евдокия Игнатьева
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Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.
Сын: Комаров Пётр Сергеев
Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1891 ст.
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Комаров Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно