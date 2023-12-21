Коваленко Матрёна Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1889 ст.
Сын: Коваленко Прокофий Ипатьевич
Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Дочь: Краснощёкова (Коваленко) Екатерина Ипатьевна
Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.
Дочь: Коваленко Степанида Ипатьевна
Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.
Сын: Коваленко Пиман Ипатьевич
Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Сын: Коваленко Сергей Ипатьевич
Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1904 ст.
Дочь: Коваленко Марина Ипатьевна
Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич
Смерть
Неизвестно