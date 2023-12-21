Коваленко Матрёна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Матрёна Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Ипатий Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1889 ст.

Сын: Коваленко Прокофий Ипатьевич

Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Дочь: Краснощёкова (Коваленко) Екатерина Ипатьевна

Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.

Дочь: Коваленко Степанида Ипатьевна

Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.

Сын: Коваленко Пиман Ипатьевич

Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Сын: Коваленко Сергей Ипатьевич

Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1904 ст.

Дочь: Коваленко Марина Ипатьевна

Отец ребёнка: Коваленко Ипатий Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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