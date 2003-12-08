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Василенко Софья Алексеевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

08.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2003

Отец: Василенко Алексей Олегович

Мать: Василенко Ольга Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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