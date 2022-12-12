Дмитренко (Чёрная) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1943
Отец: Чёрный Иван Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1964
Дочь: Куцурова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.01.1970
Сын: Васюта Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан