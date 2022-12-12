Дмитренко (Чёрная) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко (Чёрная) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1943

Отец: Чёрный Иван Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1964

Дочь: Куцурова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.01.1970

Сын: Васюта Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

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