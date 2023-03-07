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Заботкин Афанасий мл.

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Заботкин Василий Григорьев

Мать: Заботкина Пелагея Алексеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1909

Жена: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1911

Дочь: Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1913

Дочь: Ефросинья Афанасьева

Мать ребёнка: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Заботкин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
Неизвестно
110-й пехотный Камский полк
Смерть
Неизвестно
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