Заботкин Афанасий мл.
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
26.10.1909
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1911
Дочь: Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1913
Дочь: Ефросинья Афанасьева
Мать ребёнка: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1918
Сын: Заботкин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Заботкина Аграфена (Агрипина) Петровна
Военная служба
Неизвестно
110-й пехотный Камский полк
Смерть
Неизвестно