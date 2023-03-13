Соловьевъ Мефодій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти27.11.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Соловьевъ Архипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Соловьевъ Капитонъ
Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова
Рождение ребёнка
17.07.1842
Дочь: Соловьева Марія
Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова
Рождение ребёнка
01.07.1844
Сын: Соловьевъ Петръ
Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова
Рождение ребёнка
03.10.1847
Дочь: Колбинцева Устинія
Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1861