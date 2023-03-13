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Соловьевъ Мефодій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

27.11.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Соловьевъ Архипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Соловьевъ Капитонъ

Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова

Рождение ребёнка
17.07.1842

Дочь: Соловьева Марія

Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1844

Сын: Соловьевъ Петръ

Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1847

Дочь: Колбинцева Устинія

Мать ребёнка: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Ѳеврониія Евдокимова

Смерть
27.11.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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