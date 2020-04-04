Бавкунова (Гусакова) Маргарита Григорьевна 06.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бавкунова (Гусакова) Маргарита Григорьевна

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Место рождения

Стародуб, город Стародуб, Брянская область

Дата рождения

06.08.1932

Дата смерти

04.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932

Отец: Гусаков Григорий Варфоломеевич

Мать: Гусакова (Янченко) Феодосия [Феня] Григорьевна

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бавкунов Тихон Тихонович

Эвакуация
С 31.08.1943 по 03.09.1943
По её словам, сказанным в устном историческом интервью USHMM от 14.07.2014, примерно в этот период их мать Феодосия с тремя дочерьми были угнаны немцами в качестве гражданского прикрытия при отступлен... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Тихонович

Рождение ребёнка
23.01.1970

Дочь: Кутуз (Бавкунова) Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Тихонович

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Смерть
04.04.2020
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Похороны
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Похоронена на Центральном кладбище г. Новозыбков рядом с мужем Тихоном.

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