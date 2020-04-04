Бавкунова (Гусакова) Маргарита Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1932
Дата смерти04.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Эвакуация
С 31.08.1943 по 03.09.1943
По её словам, сказанным в устном историческом интервью USHMM от 14.07.2014, примерно в этот период их мать Феодосия с тремя дочерьми были угнаны немцами в качестве гражданского прикрытия при отступлен... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
23.01.1970
Дочь: Кутуз (Бавкунова) Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Тихонович
Смерть
04.04.2020
Похороны
Неизвестно
Похоронена на Центральном кладбище г. Новозыбков рядом с мужем Тихоном.