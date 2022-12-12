Кайгородова (Иноземцева) Феодора Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1886
Дата смерти08.06.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кайгородова Матрена Самсоновна
Отец ребёнка: Кайгородов Самсон Дмитриевич
Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1945