Кайгородова (Иноземцева) Феодора Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Иноземцева) Феодора Кузьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1886

Дата смерти

08.06.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кайгородова Матрена Самсоновна

Отец ребёнка: Кайгородов Самсон Дмитриевич

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Самсон Дмитриевич

Смерть
08.06.1945
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