(Балш) Профира (Пульхерия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.07.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Россети-Розновану Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Русет-Розновану Иордаке
Рождение ребёнка
1798
Сын: Русет-Розновану Александр
Отец ребёнка: Русет-Розновану Иордаке
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1799