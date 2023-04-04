(Балш) Профира (Пульхерия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балш) Профира (Пульхерия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.07.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Россети-Розновану Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Русет-Розновану Иордаке

Рождение ребёнка
1798

Сын: Русет-Розновану Александр

Отец ребёнка: Русет-Розновану Иордаке

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русет-Розновану Иордаке

Смерть
25.07.1799