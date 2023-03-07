Павловская (Лымарь) Катерина (Наталья) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Лымарь) Катерина (Наталья) Николаевна

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Место рождения

16 Партсъезд, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: Лымарь Николай Павлович

Мать: Лымарь Светлана Леонидовна

16 Партсъезд, Любинский муниципальный район, Омская область
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