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Павловская (Лымарь) Катерина (Наталья) Николаевна
Павловская (Лымарь) Катерина (Наталья) Николаевна
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Место рождения
16 Партсъезд
, Любинский муниципальный район, Омская область
Дата рождения
19.11.1986
Пол
Женский
Отец
Лымарь Николай Павлович
1964 г.р.
Мать
Лымарь (Портнягина) Светлана Леонидовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Отец:
Лымарь Николай Павлович
Мать:
Лымарь Светлана Леонидовна
16 Партсъезд
, Любинский муниципальный район, Омская область
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