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Заводчикова Акилина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Заводчиков Харитон Денисович

Отец ребёнка: Заводчиков Денис Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Заводчиков Андриан Денисович

Отец ребёнка: Заводчиков Денис Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Денисовна

Отец ребёнка: Заводчиков Денис Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Денис Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.01.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От поноса
Похороны
17.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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