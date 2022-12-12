Заводчикова Акилина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти15.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Заводчиков Харитон Денисович
Отец ребёнка: Заводчиков Денис Степанович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Заводчиков Андриан Денисович
Отец ребёнка: Заводчиков Денис Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Денисовна
Отец ребёнка: Заводчиков Денис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1850
Причина смерти: От поноса
Похороны
17.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя