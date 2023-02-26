Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.05.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1844 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1864

Сын: Павел Акимов

Отец ребёнка: Аким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Андреев

Смерть
02.05.1888
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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