Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти02.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1864
Сын: Павел Акимов
Отец ребёнка: Аким Андреев
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Андреев
Смерть
02.05.1888
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.