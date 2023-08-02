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Боговаров Николай

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.01.1908

Дата смерти

31.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1908

Отец: Боговаров Аркадий

Мать: Боговаров (Закроева) Ксения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
16.10.1931

Дочь: (Боговарова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
22.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна

Локоть, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.06.1942

Дочь: Комаров (Боговарова) Светлана

Мать ребёнка: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
31.12.1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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