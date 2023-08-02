Боговаров Николай
Место рождения
Дата рождения08.01.1908
Дата смерти31.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1908
Отец: Боговаров Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1931
Дочь: (Боговарова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна
Локоть, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.06.1942
Дочь: Комаров (Боговарова) Светлана
Мать ребёнка: Боговаров (Луньяк) Елена Андреевна
Смерть
31.12.1972